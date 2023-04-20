إسكان كفر الشيخ: إنشاء وتطوير العديد من المشروعات الخدمية ونهتم بكافة القطاعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

ملفات كثيرة موضوعة أمام المهندس أحمد الشناوى، وكيل وزارة الإسكان بكفر الشيخ، من بينها الإسكان الاجتماعى وتطوير المستشفيات ووحدات المرور والإسكان الاقتصادى، وإنشاء وحدات صحية وترميم أخرى، إضافة لأعمال تطوير عدد من المصالح الحكومية، وشهدت الفترة الماضية قيام مديرية الإسكان بمحافظة كفر الشيخ بالعديد من المشروعات الخدمية، فى كافة القطاعات، الأمر الذى يحتاج إلى سعى قوى للوصول إلى أفضل الحلول، خاصة لحل مشكلة الإسكان الاجتماعى الذى ظل لمدة 20 سنة كاملة تبحث عن حل، خاصة أن عدد المتقدمين الراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية تجاوز الـ 12 ألف متقدم سددوا الـ5 آلاف جنيه، وحصل عدد قليل جدا منهم على وحدات سكنية، وبهذا الخصوص كان لـ"اليوم السابع" الحوار التالى معه.

أكد المهندس أحمد الشناوى، وكيل وزارة الإسكان بكفر الشيخ، أن مدينة كفر الشيخ ليس لها ظهير صحراوى، مساحتها محددوة، وعدد المتقدمين للحصول على إسكان اجتماعى 12 ألف متقدم، لذلك هناك تنسيق بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد القصير، وزير الزراعة، للحصول على أراضى لحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن محافظة كفرالشيخ من ضمن المحافظات التى يوجد بها شقق الإسكان الاجتماعى سكن كل المصريين، فتم إنشاء 3 عمارات سكنية" تحيا مصر" 6 و7 و8، بتكلفة 21 مليونا و721 ألف جنيه، إضافة لإنشاء 3 عمارات تحيا مصر 4 و5 نموذج 20 بتكلفة 24 مليونا و119 ألفا و947 جنيها، إضافة لإقامة القيام بـ 3 أعمال تضم 11 برج سكنى تحيا مصر، بتكلفة 182 مليونا و280 ألف جنيه.

إنشاء عمارات لحل مشكلة الإسكان الاجتماعى

وأضاف الشناوى، لحل مشكلة الإسكان الاجتماعى بمدينة كفر الشيخ، تم الانتهاء من إنشاء 28 عمارة بتكلفة 148 مليونا و742 ألفا و665 جنيها، إضافة لتوصيل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب لعمارات تحيا مصر، وجارى. إنشاء 11 برجا و9 عمارات، بـ841 شقة، إضافة للعمارات السكنية الجارى إنشاؤها، عبارة عن أرضى و10 طوابق، ليبلغ بذلك إجمالى عدد الوحدات السكنية بمشروع غرب مدينة كفر الشيخ، 1406 شقق سكنية كمرحلة أولى، ونبذل فى ذلك قصارى جهدنا لإتمام هذا العمل بسرعة وإنجاز، وتقديم عمل عظيم يليق بأبناء المحافظة.

وأكد الشناوى، أنه تم تخصيص 6 قطع أراضى أخرى بهدف إقامة تجمعات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية مباشرةً ونولى هذا التوجيه رعاية كاملة ونقوم على خدمته بأفضل ما يكون، وسيتم بناء وحدات سكنية جديد على النحو التالى فى كل من موقع الإنتاج الحيوانى بقرية محلة موسى بمركز كفر الشيخ لمساحة 10 أفدنة، وعزبة الصناع 6 أفدنة ونصف، وقرية روينة 4 أفدنة، إضافةً إلى ذلك سيتم البناء على مساحة 17 فدان باقى مساحة غرب كفر الشيخ.



إنشاء أبراج استثمارية وعدد من المنشآت الخدمية

كما تم إنشاء عدد من الأبراج الاستثمارية، منها إنشاء برج النيل 2، بتكلفة 47 مليون و225 ألف جنيه، وأبراج المصنع بمدينة كفر الشيخ، بتكلفة 178 مليون جنيه، وعمارات الرياض ب 12 مليون جنيه.

وقال الشناوى، كما تمكنت مديرية الإسكان من إنشاء مرور بلطيم بتكلفة 40 مليون جنيه، وقلين بتكلفة 38 مليون جنيه، والرياض بتكلفة 25 مليون، وجارى إنشاء ووحدة مرور بيلا بتكلفة إجمالية 36 مليون و655 ألف جنيه، كما أنشأت المديرية دار مناسبات بسيدى غازى، وتطوير عدد من الإدارات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إضافة لترميم عدد من الوحدات الصحية منها البانبوة ببيلا وسيدى طلحه، وترميم مستشفى متبول والوحدة البيطرية بالجزيرة الخضراء.

وأضاف الشناوى، كما تم إنشاء الوحدة المحلية بمدينة مسر، وأعمال تغيير الأرضيات أمام المحافظة، وتطوير منى خدمة المواطنين والجهة الخلفية لقاعة كبار الزوار ومكتب مفوض الدولة، وجارى حاليا تطوير مقر الإدارة العامة لأملاك الدولة ومنطقة أملاك كفر الشيخ، وتطوير وترميم مبنى الجهاز المركزى للمحاسبات، إضافة لتوريد وتركيب عدد من المصاعد الكهربائية، وتجهيز غرف الخوادم الجيومكانية، إضافة للعديد من الإنشاءات للعديد من القطاعات الخدمية والمديريات، وكل تلك الأعمال السابقة بتكلفة إجمالية 780 مليون و809 ملايين و973 ألف جنيه.

وقال الشناوى، تم الإنتهاء من بناء 1406 وحدة سكنية غرب مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى لوزارة الإسكان بجميع المحافظات، والتى يتم طرحها وتوزيعها على المواطنين المستفيدين من المشروع بنطاق المحافظة،

مناطق عشوائية وغير مخططة

قال الشناوى، لدينا عدد من الأحياء الغير مخططة وعشوائية، بمدينة كفر الشيخ، وتم بالفعل تطوير أول المناطق الغير مخططة وهى حى ميت علوان، وتم مده بكافة المرافق والرصف بالانترلوك، فتحول من حى غير مخطط وعشوائى، لحى من الأحياء المتميزة نظرا لاهتمام الدولة بهذه الأحياء، كما جارى تطوير حى سخا، وتم توفير وحدات سكنية للمنطقة العشوائية الواقعة بجوار سكة حديد كفر الشيخ منشية فؤاد، وتم توفير وحدات سكنية غرب مدينة كفر الشيخ لهم، مؤكداً أنه تم دراسة تطوير عدد من الأحياء الغير مخططة بغرب مدينة كفر الشيخ، ومنها حى دير الناحية.

مشروع تطوير عواصم المدن

تشهد محافظة كفر الشيخ إنشاء المشروع القومى لتطوير عواصم المدن ضم العديد من المشروعات الهامة، منها إنشاء 3 تجمعات سكنية، لتوفير 24 ألف وحدة سكنية، إضافة لمنطقة لوجستية، وال ٣ قطع بمساحة 323 فدان حوالى 1.356.600 متر مربع للهيئة الهندسية، لإنشاء أكبر تجمع سكنى بإجمالى لتوفير 32760 وحدة سكنية موزعة كما يلى القطعة رقم (1)

(الاسكان المتوسط / الاستثمارى 185 فدان حوالى (777000 متر مربع)، نموذج 165م2 (ارضى +11 دور) ب 123 عمارة وعدد 5904 وحدة سكنية، ونموذج 130م2 (ارضى +11 دور) ب 88 عمارة و424 وحدة سكنية، وعدد السكان المستهدف 50.000 نسمة الكثافة السكانية 270 شخص/ فدان، إجمالى عدد المصاعد 422 مصعد (2 مصعد/عمارة).

والقطعة رقم (2)، والإسكان بديل العشوائيات "أهلينا" 30 فدان حوالى (126000 متر مربع)، نموذج 90م (ارضى +11 دور) مساحة العمارة 910م2، و33 عمارة وعدد 8 شقة بالدور وعدد 3168 وحدة سكنية، وعدد السكان المستهدف 17500 نسمة، الكثافة السكانية 580 شخص/فدان، إجمالى عدد 66 مصعد (2 مصعد/عمارة)

والقطعة رقم (3)إسكان اقتصادى 108 فدان حوالى (453600 متر مربع)، نموذج 90م2 (أرضى+ 11 دور) مساحة العمارة 910م2، و109 عمارة وعدد 8 شقة بالدور، و10464 وحدة سكنية، وعدد السكان المستهدف 55000 نسمة، الكثافة السكانية 509 شخص/فدان، إجمالى عدد 218 مصعد (2 مصعد/عمارة).