أوكرانيا: الدفاعات الجوية تسقط 10 طائرات بدون طيار أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة

وذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية أن تقريرا صدر للقوات الجوية الأوكرانية جاء فيه "إن الجيش الروسي كان يهاجم الليلة الماضية مرة أخرى بطائرات بدون طيار وقنابل موجهة، ودمرت وحدات من القوات الصاروخية المضادة للطائرات التابعة للقيادة الجوية الشرقية 10 من أصل 11 طائرة من طراز شاهد-136/131".

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 55 هجوما روسيا في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث يواصل الروس تركيز جهودهم على القيام بعمل هجومي في هذه المناطق.