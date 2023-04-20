أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان بمدينة العريش

كتب مدحت وهبة

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تنفيذ برامج توعوية خلال مشاركة المتطوعين لدى الصندوق فى أكبر مائدة إفطار جماعي لأهالي العريش بمحافظة شمال سيناء على شاطئ العريش بطول 5.700 كيلو متر وبمشاركة أبناء شمال سيناء من قيادات تنفيذية وشعبية وأعضاء مجلس النواب ومشايخ القبائل وعواقل العائلات بالمحافظة .

وتضمنت الأنشطة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان توعية الشباب بأضرار المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، كذلك تنفيذ أنشطة لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن" 16023"للصندوق على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني الذى يقدمه الصندوق من خلال 28 مركزا علاجيا متخصصا على مستوى 17 محافظة حتى الآن.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتكثيف البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة وأيضا تنفيذ أنشطة عن أضرار التدخين تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،انه جارى تنفيذ الأنشطة التوعوية في العديد من المحافظات لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة وأيضا تعريف الأسر بالخدمات العلاجية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن" 16023 " أيضا تنفيذ برامج التوعوية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وقرى حياة كريمة.

وجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد دشنت تنفيذ أكبر برنامج لوقاية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذى تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العديد من المدارس على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسي الثاني بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.