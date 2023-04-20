أعراض الالتهاب الرئوي عند كبار السن وطرق الوقاية

كتبت نهير عبد النبى

الالتهاب الرئوي واحد من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون والتي تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم وخصوصا عند كبار السن، وذلك لأن كبار السن الذين يدخلون المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي لديهم مخاطر أكبر للوفاة

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يقول الدكتور رونالد د أدلمان ، الرئيس المشارك لقسم طب الشيخوخة وطب التسكين إنه تشمل العلامات المحتملة للالتهاب الرئوي "السعال والقشعريرة والحمى وصعوبة التنفس".

يمكن أن يكون كبار السن أيضًا عرضة لمشاكل البلع ، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي التنفسي ، الذي يحدث عند استنشاق الطعام أو اللعاب أو السوائل في الرئتين.

إلى جانب التعرف على الأعراض الشائعة ، هناك خطوات محددة يمكن لكل من كبار السن والشباب اتخاذها لدرء الالتهاب الرئوي.

يقول الدكتور أدلمان: "من المرجح أن يعاني الشخص الأكبر سنًا من الهذيان أو فقدان الشهية أو الدوار أو السقوط أو الخمول عند الإصابة بالتهاب رئوي مثل بعض الأعراض الجسدية".

"كبار السن المصابون بالالتهاب الرئوي (والتهابات أخرى) هم أكثر عرضة للإصابة بحالة ارتباك حادة ، بالإضافة إلى تسارع ضربات القلب والخمول - وكل ذلك قد لا يخطر بالالتهاب الرئوي."

لكن هذه الأعراض الأكثر شيوعًا مثل السعال أو صعوبة التنفس ، إلى جانب التعرق ، والصداع ، وإخراج البلغم أو الجلد الرطب، في اللحظة التي يعاني فيها الشخص الأكبر سنًا الذي يعمل بشكل طبيعي من التدهور الحاد ، يقوم أطباء الشيخوخة بإجراء تقييم شامل للمريض مع تاريخ دقيق وفحص بدني ، وعمل الدم ، وتحليل البول ، وغالبًا ما يتم تصوير الصدر بالأشعة السينية .

من المعتاد أن يكون لدى مرضى الالتهاب الرئوي عدد مرتفع من خلايا الدم البيضاء، ولكن ما يصل إلى 50 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من الالتهاب الرئوي لديهم تعداد أبيض طبيعي قد يكون لديهم أيضًا أصواتًا طفيفة في الصدر ، و 20 في المائة لا يعانون من الحمى .

لجعل الأمور أكثر إرباكًا ، قد لا تظهر الأشعة السينية للصدر ذات الرئة إذا كان المريض يعاني من الجفاف.

العلامات الشائعة الأخرى للالتهاب الرئوي مثل ضيق التنفس والسعال والحمى والقشعريرة لا توجد أيضًا بشكل ثابت عند كبار السن.

يقول الدكتور أدلمان إن الوقاية تبدأ بالنظافة الجيدة غسل اليدين قبل وجبات الطعام وبعد خروجك من المنزل والتعرض للآخرين ، وتجنب الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الأنفلونزا. وإذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا ، فاحرص على النظافة الشخصية بعناية - قم بتغطية فمك عند السعال ، واغسل يديك بانتظام ، وفكر في ارتداء قناع إذا كنت معديًا.

علاوة على ذلك ، "يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأي شخص يعاني من مرض رئوي مزمن أن يتأكد أيضًا من الحصول على لقاح الإنفلونزا وكذلك التأكد من التطعيم بنوعين من لقاحات الالتهاب الرئوي المتاحة، ويجب على كبار السن التحدث إلى طبيبهم حول الأفضل بالنسبة لهم.

من المهم أيضًا بالنسبة للمدخنين الإقلاع عن التدخين ، لأن هذه العادة تعيق قدرة الشعيرات الدقيقة التي تبطن القصبة الهوائية وأنابيب الشعب الهوائية من القضاء على البكتيريا والبلغم.