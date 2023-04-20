أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعاني من تقرحات الفم المؤلمة

كتبت نهير عبد النبى

قد يعانى الكثيرون من تقرحات شديدة بالفم مما يتسبب ألم عند تناول الطعام، وحسب ما ذكره موقع food تلتئم تقرحات الفم بشكل طبيعي دون أي علاج، ومع ذلك ، من المفيد دائمًا معرفة بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تسريع عملية الشفاء، واحدة من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لعلاج تقرحات الفم في المنزل هي غسل فمك بالماء المالح.

ببساطة قلب ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها يمكن للخصائص المضادة للبكتيريا للمياه المالحة أن توفر الراحة وتقلل الألم إذا استمرت تقرحات الفم ، فمن المستحسن طلب المشورة الطبية من الطبيب.

وهناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها عند الإصابة بتقرحات في الفم وهى:



-الطعام الحار



يمكن أن تؤدي الوجبات الحارة إلى تفاقم تقرحات الفم عن طريق التسبب في حدوث تهيج والتهاب ، خاصةً إذا كان لديك قرحة مفتوحة يمكن أن يؤدي الطعام الحار إلى تفاقم الحالة ويصبح مؤلمًا للغاية للشخص، و من الأفضل الابتعاد عن الفلفل الأحمر والصلصات الحارة والأطباق المتبلة بشدة.

-الحمضيات



الحمضيات بسبب وجود حامض الستريك في ثمار الحمضيات ، فإن تقرحات الفم هي من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لهذه الأطعمة، و تحتوي الفواكه والخضراوات الحمضية ، وخاصة البرتقال والليمون الحامض والجريب فروت ، على حامض الستريك. يمكن أن تسبب هذه الفاكهة تهيجًا خطيرًا لقرحات وبثور الفم.

-المشروبات الغازية



تحتوي المشروبات الغازية على أحماض يمكن أن تهيج أنسجة الفم الرخوة وتؤدي إلى القرحة علاوة على ذلك ، يمكن أن يشجع المحتوى العالي من السكر الموجود فيها على نمو الجراثيم التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

-الشاي المحتوي على الكافيين



يحتاج عشاق القهوة بشكل خاص إلى مراقبة تناولهم للقهوة إذا كان لديهم تقرحات مؤلمة في أفواههم نظرًا لأن القهوة تحتوي على نسبة عالية من الساليسيلات ، فقد تؤدي إلى تهيج لثتك ولسانك إذا كنت مدمنًا على القهوة ، فقد ترغب في إعادة التفكير في خياراتك ومحاولة الحد من تناول القهوة.