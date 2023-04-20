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أستاذ إعلام: المتحدة استطاعت جذب جمهور العرب بعد انصرافه عن الدراما المصرية

الخميس، 20 أبريل 2023 10:56 ص
أستاذ إعلام: المتحدة استطاعت جذب جمهور العرب بعد انصرافه عن الدراما المصرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة سهير صالح، أستاذ الإعلام وعميد أكاديمية الإعلام بالشروق، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تجذب جمهور العرب بعد أن انصرف عن الدراما المصرية لفترات طويلة نظرا لافتقاره التطور المنشود الذى يواكب التطور العلمى والتكنولوجى فى التصوير والإنتاج والسيناريو وكافة المحاور الدرامية فى العمل الدرامى.
 
وأضافت الدكتورة سهير صالح فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن تدخل الشركة المتحدة للخدمات الإعلام فى الإنتاج الدرامى خطوة إيجابية وانعكسب بشكل كبير على نجاح القوالب الدرامية وتنوعها على مدار الشهر، وتناول قضايا مجتمعية مهمة تسهم فيما بعد فى تطوير قوانين وتعديلها لأنها بمثابة محاولة لتحقيق الضغط المجتمعى لحصول المرأة على حقوقها .
 
وتابعت عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، أن دراما الشركة المتحدة فى رمضان 2023 شهدت حراك واستعادة لدور الدراما بدلا من اقتصارها على التسلية والامتاع والترفية أصبحت تتناول قضية مجتمعية مما يعكس قوة الدراما فى تناول القضايا التى تشغل الرأى العام وتمس فئات كثيرة من الجمهور.
 
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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