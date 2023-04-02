703 ملايين دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا 2023

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع الدكتور أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما استعرض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن مصر واستراليا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والاسترالي على حد سواء، مشيراً إلى الدور الأساسي للقطاع الخاص في عملية التصدير وكذا دور الوزارة في تنظيم التجارة الخارجية وتطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.

وأوضح سمير أن اللقاء تناول سبل تعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية وأهمها الفواكه والخضراوات الطازجة إلى السوق الأسترالي، وكذا تيسير إجراءات الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية المصرية، الى جانب تيسير استيراد الحيوانات الحية من استراليا، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب الأسترالي وكذا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتشبيك المصدرين المصريين بنظرائهم الاستراليين المهتمين بالاستيراد من السوق المصري.

وأشار الوزير إلى رغبة الجانب المصري في الاستفادة من الخبرات الاستشارية الأسترالية في مجال التعدين لا سيما فيما يتعلق باعداد دراسات الجدوى وتقدير الكميات لمواقع استكشاف عدد من المواد الخام، لافتاً إلى أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية لإقامة صناعات حقيقية ذات قيمة مضافة لهذه المواد حيث يجري التعاون مع عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا فى هذا الصدد.

ولفت سمير الي حرص الجانبين على تكثيف الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية لترقي لمستوي العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وأستراليا، مشيراً إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو 703 مليون دولار.

ومن جانبه أكد الدكتور أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع مصر باعتبارها احدى أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى اهتمام المصدرين والمستوردين الأستراليين في مجال المنتجات الغذائية بالسوق المصري، حيث إن هناك فرص متميزة لتصدير المنتجات والحاصلات الزراعية إلى السوق الأسترالي لا سيما التمور والموالح باعتبار أن مصر من الدول الرائدة في مجال زراعة وتصدير هذين المنتجين.