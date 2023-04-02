‫الرى: تنفيذ 15% من قناطر ديروط الجديدة

كتبت أسماء نصار

قال المهندس إيهاب الجوهرى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، إنه فى إطار الدور المجتمعي للوزارة لخدمة الأهالى بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط ، قامت إدارة مشروع قناطر ديروط الجديدة وبالتعاون مع الشركة اليابانية و وزارة الآثار ومركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط بتنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات والقمامة وتركيب بوابات حديدية جديدة للحفاظ على نظافة المكان وحماية المياه من التلوث، والمحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى ، حيث تم إنشاء مجموعة قناطر ديروط منذ حوالى 150 عاماً ، وتم ضم مجموعة القناطر لوزارة الآثار فى عام 2012.

وأضاف أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تبلغ 15% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية ، كما تم نهو تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات قنطرة فم بحر يوسف بإجمالى 104 خازوق، ونهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت، وجارى قفل حفرة الإنشاء بالستائر المفردة بالبر الأيمن ، وجارى حفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من 18 بئر من إجمالي 32 بئر.

وتم الانتهاء من الأساسات الخرسانية المسلحة لقنطرة الديروطية والعمل جارى في صب أكتاف القنطرة وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

يذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .