اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل تعليم الوادى الجديد يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد، 02 أبريل 2023 12:20 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تابع سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، استعدادات القطاع لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسير العمل فى تنظيم مجموعة من المراجعات الشاملة والمتكاملة بالمواد الدراسية المختلفة، لدعم طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة فى جميع الإدارات التعليمية، وذلك خلال لقائه وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بمقر ديوان عام المديرية، ووجه بدعم طلاب الشهادة الإعدادية بمراجعات شاملة للمواد الدراسية المختلفة، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى وخطة عمل بانوراما ومسابقات رمضان 2023 وحفل كبير لتكريم الفائزين.
 
وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أن تلك الإجراءات حرصاً على مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث تم وضع خطة لتنظيم  المراجعات النهائية للمواد الدراسية، تحت إشراف موجهى العموم بالمديرية وإمداد الطلاب بكافة المعلومات اللازمة وضوابط الورقة الامتحانية وفقا للمعايير بما يضمن مرور الامتحانات دون أى قلق أو توتر.
 
ووجه مدير التعليم بضرورة التعاون الجاد والمثمر فى سبيل تحقيق أفضل النتائج الإيجابية وتقديم كافة سبل الدعم للطلاب  ومساعدتهم على الاستذكار الجيد للوصول إلى أعلى مستويات النجاح والتفوق.
 
وفى سياق آخر بحث مدير التعليم بالمحافظة، مع موجهى عموم الأنشطة التربوية المختلفة، آخر المستجدات فى تنفيذ خطة العمل  بالمسابقات والأنشطة الرمضانية منها  الرياضية والفنية والثقافية لجميع طلاب المحافظة خلال الشهر الكريم. 
 
وأكد وكيل التعليم على تنظيم إحتفالية كبرى نهاية الشهر المبارك لتكريم الطلاب الفائزين بالدورات الرياضية والمسابقات الفنية والثقافية من جميع الإدارات التعليمية. 
 

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