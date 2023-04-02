وكالة شؤون المسجد النبوي تدشن مبادرة "كيف أخدمك"

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دشَّنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد، مبادرة بعنوان "كيف أخدمك"، والتي تتضمن توصيل كبار السن والإرشاد، وتقديم خدمة طلب الإسعاف، والمساعدة في الحجز للعمرة والصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك.



وتقدم الحملة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - المساعدةَ في الإرشاد للمفقودات، والمساعدة في استخدام الهاتف، وخدمة الاستفسار عن الحج والعمرة، وخدمة طلب الحصول على المصاحف، سعيًا من وكالة شؤون المسجد النبوي إلى توفير جميع سبل الراحة للزوار والمصلين لتأدية مناسكهم.