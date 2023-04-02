وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 5.4 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

كتبت أسماء نصار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023 والتي بدأت 4 مارس 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و887 ألف و812 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 1 ابريل الجاري وتحصين حوالي 2 مليون و591 ألف و72 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 1ابريل الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.