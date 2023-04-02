اليوم السابع
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وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق يزورون عددا من المواقع الأثرية بالأقصر

الأحد، 02 أبريل 2023 08:16 م
وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق يزورون عددا من المواقع الأثرية بالأقصر جانب من الزيارة
كتب محمد أسعد

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في مستهل زيارته الرسمية لمصر، حرص وزير الثقافة والسياحة الصيني Hu Heping والوفد المرافق له  على التوجه إلى محافظة الأقصر لزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية بها، وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي رحب بهم واصطحبهم في جولة تعريفية لتلك المواقع.  
 
تضمنت الجولة زيارة أعمال البعثة الصينية العاملة بمعبد مونتو بالكرنك والبر الشرقي والغربي حيث شملت معابد الكرنك ومعبد الأقصر والذي شهد الحفل الكبير الذي أقيم في عام 2016 بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عام على العلاقات المصرية الصينية، بالإضافة إلى معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، وتمثالي ممنون، ومنطقة وادي الملوك حيث زاروا مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومنطقة وداي الملكات لزيارة مقبرة الملكة نفرتاري.
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وخلال الجولة أعرب الوزير الصيني عن سعادته بالزيارة كما حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية بالمواقع التي قام بزيارتها.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى كان قد استقبل وزير الثقافة والسياحة الصيني فور وصله مساء أمس إلى مصر في أولى زيارته الرسمية له خارج الصين منذ أزمة كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر مجموعة من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسئولين المصريين لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني.
 
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كما يتضمن برنامج الزيارة عدد من الفعاليات ومنها المشاركة في ورشة عمل مهنية سيتم تنظيمها بين عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمى الرحلات الصينين لبحث سبل زيادة التبادل السياحي بين البلدين.
 
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وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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