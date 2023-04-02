وزارة الحج والعمرة السعودية تتيح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات

وناشدت الوزارة في بيان أوردته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الأحد، الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم، عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق "نسك"، مشيرة إلى أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، والذين لا تقل أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتع المتقدم بحالة صحية خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

ولفتت الوزارة، إلى أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، بعد التأكد من استيفاء المسجلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاحات (فيروس "كوفيد-19"، الحمى الشوكية، والإنفلونزا الموسمية).