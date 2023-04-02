نائبة الرئيس الأمريكي تتعهد في ختام جولة أفريقية بدعم زامبيا بـ16 مليون دولار

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن واشنطن ستقدم دعما لزامبيا بقيمة 16 مليون دولار، من أجل محاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.

وأعلنت هاريس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، أن بلادها ستواصل "الدعوة لأن تتمّ سريعا معالجة ديون زامبيا وإعادة هيكلتها".

وحثت كامالا التي اختتمت جولتها الإفريقية من لوساكا "المجتمع الدولي على مساعدة دول مثل زامبيا على الوقوف على قدميها مرة أخرى".

ومن جانبه قال هاكيندي هيشيليما إن أولوية بلاده "هي إعادة بناء الاقتصاد"، مضيفا أن ما يمنعها "من المضي في ذلك هو الديون".

وأعرب هيشيليما عن قلقه من تسبب ديون بلاده المتراكمة في "إعاقة الخطوات" التي اتخذتها إدارته لإعادة بناء الاقتصاد الزامبي، وطلب من كامالا هاريس مساعدة واشنطن في "دفع مجموعة العشرين لإعادة جدولة ديون زامبيا" حتى تستطيع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

ووصلت كامالا هاريس زامبيا الخميس، في إطار أول جولة إفريقية لها منذ توليها منصب نائبة الرئيس الأمريكي، بدأتها في 26 مارس، وشملت غانا وتنزانيا.

وسبق لهاريس أن زارت زامبيا حين كانت طفلة، حيث كان يعمل جدها لأمها المنحدر من الهند، وبعيد وصولها إلى لوساكا، توقفت كامالا لبعض الوقت في المكان الذي عاش فيه جدها في الستينيات، وقالت للصحافيين إنه "كان أحد المفضلين" لديها.