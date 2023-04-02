مليشيات إرهابية تضرم النار في منطقة "هولدويالي" بـ "مدغ" وسط الصومال

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أضرمت مليشيات إرهابية، النار ، صباح اليوم الأحد، في منازل المدنيين بمنطقة هولدويالى الواقعة في جنوب محافظة مدغ وسط الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن إدارة مدينة بحدو التابعة لمحافظة غلغدود وضباط الشرطة وصلوا إلى المنطقة للوقوف على آثار الحريق وأضراره.

وقال نائب محافظ مدينة بحدو وضباط الشرطة - في تصريح أوردته (صونا)- إن الهدف من إضرام الخلايا الإرهابية النار لبيوت السكان المحليين هو إحداث بلبلة داخل المجتمع المحلي.

وفى سياق متصل، استسلم قائد مليشيات الخوارج الإرهابية فى قرية "مايا فارح" التابعة لمحافظة شبيلى السفلى للقوات المسلحة الوطنية الصومالية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية، أن قائد الميلشيا (40 عاما) كان عضوًا فى مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة لمدة 9 سنوات وأنه فى الآونة الأخيرة كان العديد من القياديين البارزين في صفوف المتمردين بدأوا يستسلمون للجيش الوطني الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين المتواجدين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.