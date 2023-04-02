اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 08:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مقتل 3 وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق نار بولاية أوكلاهوما

الأحد، 02 أبريل 2023 07:35 م
مقتل 3 وإصابة 3 آخرين إثر إطلاق نار بولاية أوكلاهوما من حوادث اطلاق نار في امريكا
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر حادث إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

ووفق ما أوردته "سي إن إن" اليوم الأحد، لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم إثر إطلاق نار داخل حانة في أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة، فيما أصيب 3 آخرون.

وقالت "سي إن إن" إن ضباط الشرطة وصلوا إلى صالون ويسكي باريل، مساء السبت، وعثروا على ثلاث جثث داخل الحانة، لافتة إلى أن ثلاثة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، بحسب التقرير.

وقالت الشرطة، "نحن نعمل على حادثة مهمة مع وجود كبير لإنفاذ القانون".

وفيما حذرت الشرطة،"يرجى تجنب المنطقة حيث سيكون المحققون في الموقع لبعض الوقت"، مشيرة إلى أنه لم ترد معلومات عن الجناة وأسباب الحادث حتى الآن.


امريكا

اطلاق نار

مقتل واصابة 6

خانة في ولاية أوكلاهوما

غنف

الولايات المتحدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة