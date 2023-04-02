مقتل شخص وإصابة 6 أخرين فى انفجار بمقهى بمدينة سان بطرسبرج الروسية

وكالات

أعلنت السلطات الروسية انفجار مقهى سان بطرسبرج، حيث أكدت أن التفجير تم باستخدام عبوة ناسفة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأفادت السلطات أن شخصاً لقي حتفه وأصيب ستة آخرون في انفجار بمقهى في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، الأحد.

وكانت قد أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، في خبر عاجل بوقوع انفجار في أحد مواقع التعدين جنوبي روسيا وإخلاء 200 من العاملين فيه.

وأكد ممثل وزارة حالات الطوارئ الروسية أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص من منجم أوبوكهوفسكايا للفحم في منطقة روستوف جنوبي روسيا بعد اكتشاف دخان في الداخل.

وقال: "كان هناك دخان في منجم أوبوكوفسكايا للفحم، تم إثر اكتشافه إجلاء أكثر من 200 شخص"، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن حريق أو ما شابه.

وأوضح المتحدث أنه تم اكتشاف الدخان في محطة فرعية على عمق 199 مترًا (652 قدمًا).

ولفت إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث وتم تشغيل نظام تهوية، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.