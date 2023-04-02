مصطلحات أمنية.. اعرف الفرق بين "النبطشية" والنبطشى" فى أقسام الشرطة

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات التي تستخدم في المؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض "اليوم السابع" من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ "النبطشية" والنبطشى" فى أقسام الشرطة.

"النبطشية" تكون فى الأقسام والمراكز، وتتم تحت قيادة ضابط وعدد من الأمناء ورجال الشرطة، للقيام بإجراء المحاضر والتحقيق وفيها، وتكون مدة النبطشية 8 ساعات، وقد تصل إلى 12 ساعة أو 24 ساعة، حسب الظروف الأمنية للبلد وفى الحالات القصوى والطوارئ.

فيما تعنى كلمة "النبطشي" داخل أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل، أنه فتوة الزنزانة، وفى العادة يكون من أقدم السجناء فى المكان، أو أكثرهم إجراماً وخطورة، ويستطع السيطرة على السجناء الموجودين معه داخل الزنزانة ويفرض عليهم كلمته وسطوته، وقد انتهى ذلك منذ عدة سنوات.