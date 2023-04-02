مصرع مجندة إسرائيلية خلال تدريبات عسكرية بالضفة الغربية.. والسبب غير معلوم

لقيت مجندة إسرائيلية مصرعها، اليوم الأحد، خلال تدريبات عسكرية كانت تجرى في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.
ونشر الجيش الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي، ظهر اليوم الأحد، أكد خلالها أن المجندة سقطت خلال التدريبات العسكرية، دون معرفة السبب الحقيقي للوفاة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المجندة سقطت مغشيا عليها وتم نقلها إلى المستشفى ليلة أمس للعلاج، وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلن عن وفاتها وتم فتح تحقيق في الواقعة.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري أن المجندة كانت تقوم بمهمة عسكرية بالقرب من مستوطنة متسبيه داني في قضاء بنيامين الواقعة بالقرب من مقاطعة رام الله في الضفة الغربية.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي يقوم الجيش بفتح تحقيق عسكري في واقعة مقتل المجندة، فقط قام بإخطار عائلتها ومشاطرة الأخيرة الأحزان.
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