اليوم السابع
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الأحد، 02 أبريل 2023 08:27 م
أكرم القصاص
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مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد سعي بلاده إلى تطوير العلاقات مع ألمانيا

الأحد، 02 أبريل 2023 08:06 م
مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد سعي بلاده إلى تطوير العلاقات مع ألمانيا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، سعي بلاده إلى تطوير علاقاتها مع ألمانيا على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى حرص رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تمتين وتطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد زيارته الناجحة إلى ألمانيا.


وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الأعرجي استقبل القائم بالأعمال الألماني في العراق فيليب هولس أبفل، إذ استعرضا علاقات الصداقة بين العراق وألمانيا وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، إلى جانب آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وملفي مخيم الهول وسنجار.


وأشار الأعرجي إلى أن مخيم الهول السوري يشكل خطرًا وتهديدًا حقيقيًا للمنطقة والعالم، ولا بد من تضافر جهود المجتمع الدولي والعمل على تفكيكه وإنهاء هذا الملف، منوهًا بحرص العراق على عودة النازحين إلى مناطقهم بشكل طوعي، ومعربًا عن ترحيب العراق بأي دعم دولي يقدم لإعمار قضاء سنجار.


العراق

قاسم الأعرجي

ألمانيا

العراق وألمانيا



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