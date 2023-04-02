"مركز فلسطينى": الاحتلال الإسرائيلى اعتقل 230 مقدسيا خلال مارس الماضى

كتب أحمد جمعة

أعلن مركز معلومات وادي حلوة الفلسطيني، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 230 مقدسيا، وأصدرت 70 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح المركز - في تقريره الشهري - أن الاعتقالات شملت 3 أطفال أقل من 12 عاما، و58 فتى، و8 نساء.. مشيرا إلى أن أكثر من 80 حالة اعتقال تمت من المسجد الأقصى، وطرقاته، وشوارع القدس، إضافة إلى اعتقالات من حي الشيخ جراح.

وأشار المركز إلى أنه رصد إصدار 70 قرار إبعاد خلال مارس الماضي، وشملت الإبعاد عن القدس القديمة، والأقصى، ومكان السكن، وشوارع القدس، وحي الشيخ جراح، ومنع دخول الضفة الغربية.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال أصدرت 30 قرار إبعاد عن البلدة القديمة "تشمل كامل البلدة القديمة والطرقات المؤدية لها والأقصى، و25 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، لافتا إلى أن من بين المبعدين 13 سيدة، و12 فتى.