اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مركز الزلازل السورى يسجل 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة

الأحد، 02 أبريل 2023 11:51 ص
مركز الزلازل السورى يسجل 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة زلزال - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري اليوم الأحد، تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة الشدة ومتوسطة الشدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى صباح اليوم هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ 10 كم، و6 هزات في لواء إسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء إسكندرون شمال اللاذقية بـ 59 كم و63 كم، والأربعة الأخرى ضعيفة، وهزتين ضعيفتين في كل من لبنان وفلسطين، و4 هزات ضعيفة في تركيا".

وأشار المركز إلى أن الهزات جاءت على أعماق مختلفة وصلت إحداها - التي ضربت فلسطين - إلى عمق 92 كم.

 


مركز الزلازل السورى

اللاذقية

لبنان

تركيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة