محافظ بنى سويف: الانتهاء من تبطين أكثر من 661 كم من الترع بـ 1.6مليار جنيه

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى قطاع الموارد المائية والرى، الموقف التنفيذى لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجارى المائية، والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح المحافظ "وبحسب تقرير الرى"، أنه تم الانتهاء من تبطين 661.685 كم بتكلفة واحد مليار و665 مليون و700 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 74.8% تقريباً من إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها وتقدر بــ 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384ألف جنيهاً، تخدم 287ألف و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311مليون و384 ألف جنيهاً، فى حين يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 مليون جينهاً، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 26 مارس الماضى.

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.