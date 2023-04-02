محافظ الوادي الجديد يشارك أهالى الفرافرة الإفطار الرمضانى.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، أهالي مركز الفرافرة الإفطار بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، و نبيل حنفي رئيس المركز، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية، وذلك استكمالًا لجهود لقاء المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة.

وعقب تناول الإفطار بمركز شباب النهضة، حرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، مُوجهًا تخصيص وتقسيم مساحات أراضي بناء بجميع القرى، ومنح قطع لجميع المتقدمين دون التقيد بشروط السن أو مدة الإقامة، والتأكيد على تواجد سيارات الصرف الصحي للقرى بصفة مستمرة لحين الانتهاء من مشروعات حياة كريمة.

وكلف المحافظ مديرية التضامن ️الاجتماعي بحصر الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى، وتوفير الخبز للمواطنين في حالة عدم الصرف على البطاقات التموينية، والتأكيد على حظر زراعة الأرز بنطاق المركز، ومن يخالف يتحمل المسئولية، زبحث وعرض موقف الأراضي التي تم إنهاء التوريد المالي لها ولم تستغل، وإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم للأراضي الخاضعة للمزادات بتقديم الطلبات لرؤساء المراكز مباشرة.