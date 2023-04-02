اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 06:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجمع كهنة البحر الأحمر يعقدون اجتماعهم الدورى بكنيسة القديسة رفقة

الأحد، 02 أبريل 2023 05:24 م
مجمع كهنة البحر الأحمر يعقدون اجتماعهم الدورى بكنيسة القديسة رفقة مجمع كهنة البحر الأحمر يعقدون اجتماعهم الدورى بكنيسة القديسة رفقة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد مجمع كهنة إيبارشية البحر الأحمر أمس، اجتماعهم الدورى بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الغردقة، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.
 
وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما هنأ الآباء نيافته بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرهبنته.
 
والتقى نيافة الأنبا إيلاريون عقب الاجتماع بالآباء الكهنة وزوجاتهم، ووزّع الهدايا على الزوجات بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الأم".
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البحر الاحمر

كهنه البحر الاحمر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة