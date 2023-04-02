مجمع كهنة البحر الأحمر يعقدون اجتماعهم الدورى بكنيسة القديسة رفقة

كتب: محمد الأحمدى

عقد مجمع كهنة إيبارشية البحر الأحمر أمس، اجتماعهم الدورى بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الغردقة، بحضور نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما هنأ الآباء نيافته بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرهبنته.

والتقى نيافة الأنبا إيلاريون عقب الاجتماع بالآباء الكهنة وزوجاتهم، ووزّع الهدايا على الزوجات بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الأم".