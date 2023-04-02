كاردينال النمسا يؤيد مظاهرات المناخ ويرفض أعمال العنف

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أكد الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس أساقفة النمسا اليوم أنه يتفهم المخاوف المسيطرة على نشطاء البيئة والذين يقودون مظاهرات المناخ الواسعة فى البلاد.



وقال شونبورن -في تصريحات له اليوم الأحد بمناسبة احتفال الكنيسة الكاثوليكية النمساوية اليوم بأحد الشعانين وفق التقويم الغربي - إنه يتعاطف مع نشطاء المناخ ولكنه يرفض ارتكاب أي أعمال عنف.



وأضاف الكاردينال أنه من الواضح وجود علاقة بين السلوك البشري وتغير المناخ، معتبرا أن القول بأن تغير المناخ ليس من صنع الإنسان هو إدعاء غير مسئول، مشيرا الى أن الاهمال في قضية حماية البيئة لها عواقب وخيمة للغاية على الأجيال القادمة.



وأشار شونبورن الى أن الكنيسة دعمت تدابير الحكومة لمواجهة كورونا في الفترة الماضية ولكنه يعتذر عن انتقاداته لجماعات رافضي الاعتراف بوجوب اللقاحات، لافتا إلى أن التطرف والشعبوية يشكلان دائمًا خطرًا في أوقات الأزمات.



وحول حرب أوكرانيا، قال الكاردينال إنها حرب لا يمكن تبريرها بأي أسلوب، مشيرا إلى أنه يجب أن يحترم الجميع جهود إحلال السلام العادل ، معربا عن سعادته لأن النمسا اتخذت موقفًا واضحًا بأنها محايدة عسكريًا لكنها ليست محايدة في الشأن الإنساني.