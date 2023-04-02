فنزويلا: توقيف 42 شخصا في إطار حملة لمكافحة الفساد

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أعلن المدعي العام في فنزويلا طارق وليام صعب، توقيف 42 شخصا بالبلاد، في إطار حملة لمكافحة الفساد مرتبطة بشركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" والتي أسقطت وزير النفط بشكل خاص.



وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.



كانت حملة مكافحة الفساد كما سماها كبار المسئولين الفنزويليين بينهم الرئيس "نيكولاس مادورو"، قد أدت إلى استقالة وزير النفط "طارق العيسمي" الذي كان يعد أحد رجال السلطة الرئيسيين.



يذكر أنه منذ عام 2017، طالت تحقيقات القطاع النفطي في فنزويلا والتي أفضت إلى توقيف نحو 200 موظف ووزيرين للنفط هما "اولوخيو ديل بينو" و"نلسون مارتينيس" وقد توفي الأخير في السجن.