وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي مساء السبت - أن فيرنانديز سيمثل الولايات المتحدة في قمة الولايات المتحدة وكندا، التي تستضيفها مجموعة يوراسيا ومجموعة بنك مونتريال المالية.

وأشارت إلى أن فيرنانديز سيبحث - خلال زيارته - تعميق التعاون في مجالات الطاقة والبيئة والنمو الاقتصادي؛ لتحقيق الازدهار المستدام والمتساوي عبر أمريكا الشمالية.

وأوضحت أن رحلة فيرنانديز ستدعم جهود الولايات المتحدة لبناء سلاسل توريد راسخة ومسؤولة للمعادن والفلزات - مثل تلك المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية - التي تعد حيوية للازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وتحقيق الأهداف العالمية في مجال التغير المناخي.