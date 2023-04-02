يتوجه نائب وزير الخارجية الأمريكي للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، جوزيه فيرنانديز، إلى تورنتو في كندا،غدا الإثنين، في زيارة تستمر يومين؛ بهدف بحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبيئة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي مساء السبت - أن فيرنانديز سيمثل الولايات المتحدة في قمة الولايات المتحدة وكندا، التي تستضيفها مجموعة يوراسيا ومجموعة بنك مونتريال المالية.
وأشارت إلى أن فيرنانديز سيبحث - خلال زيارته - تعميق التعاون في مجالات الطاقة والبيئة والنمو الاقتصادي؛ لتحقيق الازدهار المستدام والمتساوي عبر أمريكا الشمالية.
وأوضحت أن رحلة فيرنانديز ستدعم جهود الولايات المتحدة لبناء سلاسل توريد راسخة ومسؤولة للمعادن والفلزات - مثل تلك المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية - التي تعد حيوية للازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وتحقيق الأهداف العالمية في مجال التغير المناخي.
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