طرق وشوارع رئيسية تدخل حيز التطوير فى الجيزة.. تعرف عليها

كتبت - مرام محمد

تسابق محافظة الجيزة الزمن للانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة العام المالى 2022-2023، والتي ضمت مشروعات تطوير ورصف قطاعات بأكملها بعدد من الأحياء والمراكز والمدن تخطت نسبة إنجاز 70%؛ لرفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سبل المعيشة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الطرق والشوارع الجاري تطويرها بمحافظة الجيزة.

-تقوية وإعادة رصف طريق المعتمدية بأرض اللواء بدءا من أسفل الدائرى حتى طريق ترعة الزمر مارا بشارع ترعة المجنونة بطول 1.8كم ومتوسط عرض 21م بتكلفة 12.5 مليون جنيه وذلك بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة.

-رصف شارع صلاح سالم بداية من شارع النزهه حتى شارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية.

-تطوير طريق مزلقان مني الأمير، بداية من طريق 11 حتى أخر شارع سعد زغلول بالحوامدية.

-رفع كفاءة وتطوير امتداد شارع الوحدة وعددا من الشوارع الحيوية بحى شمال الجيزة.

-رصف وتطوير طريق الكوم الأحمر بطول 5كم وتكلفة حوالي 26 مليون جنيه وذلك بداية من مستشفى أوسيم وحتى طريق ترعة الزمر بمركز ومدينة أوسيم.

-رصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول 5.5 كم وتكلفة حوالي 20 مليون جنيه بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل.

-رصف طريق ترعة الزمر بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بطول 4.5كم وتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه.

-رصف وتطوير طريق طراد النيل بدءاً من مركز ومدينة أوسيم بطول 2.5 كم.

-رصف شارع محطة المياه وطريق برقاش الخطاطبة بنطاق نكلا بطول 3كم وطريق مدخل برقاش بطول 4كم وعرض 12م بتكلفه 8 مليون جنية، وذلك بمركز ومدينة منشأة القناطر.

-رصف 15 شارعا في حى العمرانية وهم المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية.

-تطوير شوارع الشهيد الحي والمصانع وباسيلي ورصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية وتشمل شوارع "محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي".