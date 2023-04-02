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ضبط مخزن أسلاك كهربائية غير مرخص في عابدين

الأحد، 02 أبريل 2023 11:55 ص
ضبط مخزن أسلاك كهربائية غير مرخص في عابدين حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن أسلاك كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته المخزن بدون ترخيص وبحيازته كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية ومستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
 
وعثر بداخل المخزن على (40,200 ألف متر سلك كهرباء أنواع وأحجام مختلفة  - 5000 متر سلك تليفون "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ")وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وبحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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