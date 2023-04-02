شاهد كوبرى صهرجت ضمن مشروع توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة

كتب سيد الخلفاوى

تقترب وزارة النقل المصرية من تشغيل المرحلة الأولى من المحور الطولى من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى بطول 140 كم، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (الغربية والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط) ، حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

ونشرت وزارة النقل صورا توضح تقدم الأعمال في إنشاء كوبرى صهرجت ضمن مشروع توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي بطول 73 كم، حيث يعتبر المشروع جزءا من محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة القاهرة بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط لفصل واستيعاب الكثافات المرورية العالية وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية.

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووجه بضرورة مراعاة مواصفات الجودة العالية في تنفيذ كافة الأعمال والانتهاء من طريق الخدمة بالتوازي مع الانتهاء من الطريق الرئيسي وكذلك الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لنهو قطاعات المشروع المختلفة بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأول في المسافة من بنها حتى كفرشكر بطول 15كم منتصف مايو القادم والانتهاء من المرحلة الثانية من كفر شكر حتى ميت غمر بطول 17 كم بنهاية عام 2023 واستمرار العمل في المرحلة الثالثة من ميت غمر لأجا بحيث يكون اتجاه المرور بعد افتتاح كل مرحلة ثم افتتاح المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.