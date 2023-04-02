اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 05:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سفارة المكسيك بالقاهرة تعقد لقاءات لمؤلفة المسرح سانشيز بهدف التبادل الثقافى

الأحد، 02 أبريل 2023 04:11 م
سفارة المكسيك بالقاهرة تعقد لقاءات لمؤلفة المسرح سانشيز بهدف التبادل الثقافى المؤلفة المسرحية دايمارى سانشيز القاهرة
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار الاحتفال بالذكرى 65 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك و مصر، وبهدف نشر الأدب المكسيكى المعاصر، زارت الكاتبة والمؤلفة المسرحية دايمارى سانشيز القاهرة، من أجل حضور نشاط للتبادل الثقافي والأدبي مع الكتاب المصريين ودارسى اللغة الإسبانية.
 
وتواجد الكاتبة المكسيكية دايمارى سانشيز بمصر، هو ثمرة للتعاون بين سفارة المكسيك بالقاهرة والمعهد المحلى للفنون والثقافة بمدينة تيكاتى، ونقابة اتحاد كتاب مصر، من خلال لجنة العلاقات الدولية.
 
وشاركت الكاتبة فى ندوة أقيمت فى 30 مارس، بمقر نقابة اتحاد كتاب مصر، حول الأدب المكسيكى المعاصر، حيث تحاورت حول تطور الإبداع الأدبى والموضوعات التى يهتم بها الكتاب المكسيكين فى الوقت الحالى، كما تحدث الملحق الثقافى بالسفارة أدواردو فراجوسو حول سوق وإمكانات النشر فى المكسيك، وافتتح الندوة هكتور أورتيجا، القائم بأعمال سفارة المكسيك بالإنابة، والدكتور شريف الجيار، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الكتاب. 
 
كما اجتمعت الكاتبة فى يوم 2 أبريل مع عدد من دارسى اللغة الإسبانية بمعهد ثربانتيس بالقاهرة، من أجل حضور مؤتمر عن الإبداع الإدبى المعاصر بالمكسيك ومصر، سيتم نشر اللقاء عبر القناة الثقافية لمصر بموقع وزارة خارجية المكسيك، وكذلك من خلال مواقع التواصل للمعهد المحلى للفنون والثقافة فى مدينة تيكاتى ومعهد ثربانتيس. 
 
وتقيم الكاتبة  دايمارى سانشيز فى مدينة تيكاتى، فى ولاية باخا كاليفورنيا ، و حاصلة على ليسانس فى اللغات و أداب الدول الأمريكية الناطقة بالإسبانية من جامعة باخا كاليفورنيا المستقلة، وهى أستاذة للفنون المسرحية فى جامعة فيراكروز، و أستاذة العلاج بالموسيقى فى الكلية  الأوروبية "دى أرتس". بالإضافة إلى ذلك فهى مؤلفة كتاب “Are you bringing something from Mexico”    ( هل تجلب شيئا معك من المكسيك ؟) ، و العمل المسرحى ( لماذا يتذكر الناس والدى )  و الذى حصل على جائزة ولاية باخا كاليفورنيا للكتابة المسرحية.
 
WhatsApp Image 2023-04-02 at 1.23.14 PM (1)
 
WhatsApp Image 2023-04-02 at 1.23.14 PM (2)
W(2)

WhatsApp Image 2023-04-02 at 1.23.14 PM (3)
W (3)

WhatsApp Image 2023-04-02 at 1.23.14 PM
W PM

WhatsApp Image 2023-04-02 at 1.23.15 PM (1)
1)

WhatsApp Image 2023-04-02 at 1.23.15 PM
 

المكسيك

ادب معاصر

معهد ثربانتيس

العلاج بالموسيقى

نقابة اتحاد كتاب مصر



الموضوعات المتعلقة

فتح تحقيق جنائى بعد مصرع 39 مهاجرا حرقا داخل مركز احتجاز حدودى فى المكسيك

الخميس، 30 مارس 2023 09:36 ص

انتشار أنفلونزا الطيور فى أمريكا اللاتينية يثير القلق.. 12 دولة تعلن الطوارئ وأوروجواى تكتشف بؤرا جديدة للتفشى.. 6 ملايين حالة فى المكسيك.. دراسة تحذر من انتقاله للثدييات بعد إصابة 30نوعا منها أسود البحر والمنك

الثلاثاء، 28 مارس 2023 04:30 م

مصرع 39 شخصا فى حريق بمركز للهجرة بالمكسيك

الثلاثاء، 28 مارس 2023 10:56 ص

المكسيك تطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036

السبت، 25 مارس 2023 10:11 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة