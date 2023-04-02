سعر العملات اليوم الأحد أمام الجنيه فى البنوك

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 2-4-2023، ببداية التعاملات الصباحية فى البنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 99.63 جنيه للشراء، و100.60 جنيه للبيع.

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