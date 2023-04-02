زيلينسكي ينتقد قيادة روسيا لمجلس الأمن الدولي

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاحد، قيادة روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووصفها بأنها "هدامة بشكل واضح".



وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حيث تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس كل شهر. وقال زيلينسكي في خطاب، نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "اليوم، بدأت الدولة الإرهابية في رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من الصعب تخيل شيء واضح يثبت الإفلاس الكامل لمثل هذه المؤسسات".



وبحسب الصحيفة الأمريكية هناك 15 دولة عضو في المجلس، والذي يهدف إلى المساعدة في تأمين الاستقرار والسلام العالميين، مع وجود خمسة مواقع فقط تحتفظ بها بشكل دائم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا. كل هذه الدول الخمس لديها حق النقض في المجلس.



تأتي قيادة روسيا للمجلس في الوقت الذي دخلت فيه حربها في أوكرانيا عامها الثاني. وتسبب القتال في تكاليف عسكرية باهظة لكلا البلدين.



كما تسبب في دمار السكان المدنيين في أوكرانيا، بما في ذلك الإجراءات التي دفعت الأمم المتحدة إلى استنتاج الشهر الماضي أن الجيش الروسي قد ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع. واستشهدت الأمم المتحدة بالقصف العشوائي والهجمات التي تعرض لها السكان المدنيون وإعدام المدنيين وترحيل الأطفال الأوكرانيين من البلاد.