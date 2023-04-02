زعيم المعارضة فى كينيا يلغي التظاهرات ويدخل حواراً مع الحكومة

دعا زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينجا، الأحد، إلى إلغاء التظاهرات التي كانت مقرّرة الاثنين، معلناً أن حزبه سيشارك في حوار مع الحكومة، وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات.



وقال أودينجا للصحفيين "نريد التشديد على أن حقوق التجمّع والتظاهر والاحتجاج والتعبير راسخة كما ينص عليه دستورنا".



وشهدت كينيا الخميس مواجهات متقطعة بين محتجين والشرطة، في إطار احتجاجات مستمرة ضد الحكومة والتضخم.



وكان أودينجا دعا إلى احتجاجات مرتين في الأسبوع ضدّ الحكومة، يومي الاثنين والخميس، متهماً الرئيس وليام روتو بـ"سرقة" الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس، وبأنه غير شرعي وغير قادر على كبح الأسعار المرتفعة.