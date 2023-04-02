روسيا تمدد تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إن روسيا ستمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا من متوسط إنتاج فبراير حتى نهاية عام 2023.



وقال نوفاك، في بيان موجه إلى الحكومة الروسية، نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية: "في إجراءات مسؤولة وقائية، ستمدد روسيا خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023 من متوسط مستوى الإنتاج في فبراير الذي تم تحديده وفقًا لمصادر مستقلة".



ووفقًا لنوفاك، يعيش سوق النفط العالمي فترة من التقلب الشديد وعدم القدرة على التنبؤ بسبب استمرار الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي والقرارات غير المتوقعة وقصيرة النظر في سياسة الطاقة.



كما شدد على أن "القدرة على التنبؤ بسوق النفط العالمية هي عنصر أساسي لأمن الطاقة".