رئاسة الحرمين: 9 ملايين مصل ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد - أنها عملت على تذليل كافة إمكانياتها في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن خدماتها المقدمة للمعتمرين والمصلين تمثلت في توزيع 508,560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 62,500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 719,500 مستفيد، إلى جانب 1,992,050 مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 982,154 مستفيد، و 118,130 مستفيد من المعرض الرمضاني، كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 45,560 مستفيد، واستهلاك 12,399,145 لتر من ماء زمزم، واستخدام 322,700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 47,500 لتر من معقمات الأيدي، و 46,500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 44,500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 320,800 لتر في تعقيم الأسطح.

ولفتت إلى نوعية الخدمات المقدمة والتي اشتملت على توزيع 9,497 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 249,906 مستفيدين، و 32,635 مستفيد من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 653,369 مستفيد، وفرش 35.000 سجاد بالمسجد الحرام.