دايلى ميل: صورة ترامب الجنائية ستجمع الملايين لحملته الرئاسية

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة دايلى ميل البريطانية، إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يعتقد أن صورته الجنائية، الخاصة بالقضية التي يواجه فيها اتهامات من قبل مدعى مقاطعة مانهاتن بنيويورك، ستصبح أشهر صورة من نوعها فى تاريخ العالم، ويخطط لاستغلالها لجمع الملايين لحملته الرئاسية، بحسب ما قال صديق مقرب منه.

وسيتم طبع الصورة على أكواب القهوة وعبوات الشاي والملصقات والقمصان والأعلام.

وأوضح تونى هولت كرامر، صديق ترامب منذ أكثر من 10 سنوات، ورئيس جماعة لدعم ترامب، إن الرئيس السابق وأنصاره يعلمون أن الصورة الجنائية تلخص حالة الاضطهاد التي يواجهها ترامب، وأنه رمز لكل ما هو خاطئ فى جمهورية الموز التي أصبحت أمريكا عليها فى عهد الرئيس بايدن على حد قوله.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب يعرف أن صورته ستصبح الصورة الجنائية الأشهر فى تاريخ العالم، وهذا شيء سيصبح رمزا لهجوم اليسار على ترامب، وأى محاولة لاستغلالها لإذلاله ستكون لها نتائج عكسية بشكل هائل. فالجميع سيرغب فى تلك الصورة، حتى منتقديه.

وبعد أنباء توجيه اتهام لترامب فى قضية دفع أموال لممثلة نظير التزام الصمت عن علاقتهما، تدفقت الأموال على حملة ترامب من كل ولايات أمريكا. وكان ترامب قد جمع بالفعل أكثر من 100 مليون دولار لتمويل حملته الانتخابية نحو البيت الأبيض فى 2024.

وكانت مجلة التايم الأمريكية قد قالت، إن ترامب حقق بالفعل نجاحا فى جمع الأموال فى وقت سابق هذا الشهر، على خلفية احتمال توجيه له، فجمع 1.5 مليون دولار فى ثلاثة أيام بعد ان أعلن فى 18 مارس أنه سيتم اعتقاله فى الثلاثاء التالى.