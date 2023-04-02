حياة كريمة بكفر الشيخ.. بدء مبادرة مطبخ المصرية وتقديم وجبات للأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك بحضور فريدة المزين، المقرر المناوب بالفرع، لتدريبهن على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة.

جدير بالذكر أن المبادرة سوف تستمر يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وتقدم الدكتورة أماني شاكر مقررة الفرع بالشكر محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير التوجيه الفني محمد السبكي، وادارة مدرسة الفندقية، لدعمهم وتسير خطوات المبادرة.



اثناء التجهبز لاعداد الطعام



اثناء طهي الطعام في المدرسة الفندقية



المشاركة في طهي الطعام



تجهيز وجبات للاسر الغير قادرة



تدريب 30 سيدة عل طهي الطعام



تدريب السيدات على طهي الطعام



تقديم وجبات للاسر الغير قادرة_1



جانب من اعاداد الطعام



جانب من اعداد الوجبات



جانب من المشاركات في طهي الطعام



جلنب من المأكولات