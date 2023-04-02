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حياة كريمة بكفر الشيخ.. بدء مبادرة مطبخ المصرية وتقديم وجبات للأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 02 أبريل 2023 10:54 م
حياة كريمة بكفر الشيخ.. بدء مبادرة مطبخ المصرية وتقديم وجبات للأسر الأولى بالرعاية تجهيز وجبات للأسر الغير قادرة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بدء فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" بالمدرسة الفندقية بكفر الشيخ ، وذلك اليوم الأحد، والتى استهدفت تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة، تحت رعاية اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور فريدة المزين، المقرر المناوب بالفرع، لتدريبهن على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة،  كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر الغير قادرة  كأحد مخرجات المبادرة.

جدير بالذكر أن المبادرة سوف تستمر يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وتقدم الدكتورة أماني شاكر مقررة الفرع بالشكر محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدير التوجيه الفني محمد السبكي، وادارة مدرسة الفندقية، لدعمهم وتسير خطوات المبادرة.

اثناء التجهبز لاعداد الطعام
اثناء التجهبز لاعداد الطعام

 

اثناء طهي الطعام في المدرسة الفندقية
اثناء طهي الطعام في المدرسة الفندقية

 

المشاركة في طهي الطعام
المشاركة في طهي الطعام

 

تجهيز وجبات للاسر الغير قادرة
تجهيز وجبات للاسر الغير قادرة

 

تدريب 30 سيدة عل طهي الطعام
تدريب 30 سيدة عل طهي الطعام

 

تدريب السيدات على طهي الطعام
تدريب السيدات على طهي الطعام

 

تقديم وجبات للاسر الغير قادرة_1
تقديم وجبات للاسر الغير قادرة_1

 

جانب من اعاداد الطعام
جانب من اعاداد الطعام

 

جانب من اعداد الوجبات
جانب من اعداد الوجبات

 

جانب من المشاركات في طهي الطعام
جانب من المشاركات في طهي الطعام

 

جلنب من المأكولات
جلنب من المأكولات

 

طعي الدواجن للاسر الغير قادرة
طعي الدواجن للاسر الغير قادرة

 

 

 


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