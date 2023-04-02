حياة كريمة بأسوان.. تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات بقرية الدكة

أسوان- صلاح المسن

تظل مبادرة "حياة كريمة" هى المبادرة الأهم والتى تحقق أحلام الآلاف من سكان قرى الريف المصرى فى محافظة أسوان، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق.

ففي قري محافظة أسوان يجري العمل علي إنهاء مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات .

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية،والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة،بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان، بعد أن كانت طاردة للسكان .

ومبادرة "حياة كريمة" يجري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و 380 نجع بأنحاء محافظة أسوان.

ومن القري المستهدفة قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة والتى يستفيد منها 15 ألف و 349 نسمة ، بالإضافة إلى 6 توابع ، والمشروعات الجارى تنفيذها بقرية الدكة ، وأيضاً بالـ 6 توابع تضم المجمع الزراعى بنسبة 95 % ، والمجمع الخدمى بنسبة 98 % ، ومكتب بريد الإمبركاب بنسبة 100 % ، ومركز شباب الإمبركاب بنسبة 100 % ، ونقطة إسعاف دابود بنسبة 95 % ، ومركز شباب كشتمنة بنسبة 100 % والذى إفتتحه محافظ أسوان الشهر الماضى ، وتم الإنتهاء من إحلال وتجديد مدرسة عبد الستار ميرغنى الإعدادية بدابود بنسبة 100 % ، فيما جارى إحلال وتجديد مدرسة الدكة الإبتدائية بنسبة 98 % ، والوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى بقرية كشتمنه بنسبة 98 % ، بالإضافة إلى محطتى رفع الصرف الصحى بدهميت ودابود بنسبة 35 % ، بينما جارى إستكمال الأعمال بمشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالدكة بنسبة 80 % ، وإنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بدهميت بنسبة 75 % ، ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة 95. %

وتجري أيضا عدةمشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الإنتهاء، علاوة علي تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية،منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ،كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة.



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (7)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (8)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (9)