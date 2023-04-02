اليوم السابع
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حاكم أركنساس الجمهوري السابق آسا هاتشينسون يعلن ترشحه للبيت الأبيض

الأحد، 02 أبريل 2023 08:02 م
حاكم أركنساس الجمهوري السابق آسا هاتشينسون يعلن ترشحه للبيت الأبيض البيت الابيض
كتب- وكالات

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أعلن حاكم ولاية أركنساس السابق آسا هاتشينسون عن ترشحه عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، لينضم إلى ما يمكن أن يصبح مسابقة أولية تنافسية.

وقال هاتشينسون لمراسل قناة ABC News جوناثان كارل: "لقد اتخذت قرارا، وقراري هو أنني سأترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف: "بينما سيكون الإعلان الرسمي في وقت لاحق في أبريل الجاري، في بنتونفيل، أركنساس، أريد أن أوضح لك، أنني سأترشح. والسبب هو أنني أسمع الناس يتحدثون عن قيادة بلدنا... أنا مقتنع بأن الناس يريدون قيادة تخاطب أفضل ما في أمريكا، وليس لمجرد مناشدة أسوأ غرائزنا".

وأنهى هاتشينسون فترة توليه منصب حاكم ولاية أركنساس في أوائل يناير الماضي، بعد أن كان مقيدا بشأن السعي للحصول على فترة رئاسية ثالثة في الولاية، لكن أنهى مهمته لمتابعة محاولة ترشيح نفسه للبيت الأبيض.

وفي آخر يوم له في المنصب، سافر إلى ولاية أيوا، وهي أول منافسة بين الجمهوريين في عام 2024، ومنذ ذلك الحين، كثف عدد الزيارات إلى ولايات التصويت المبكر الحاسمة الأخرى.

ولقد اتسم بانتقاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستمرار، وقد ألمح إلى احتمال ترشحه للرئاسة منذ عدة أشهر، مع دعوات متكررة إلى اتجاه جديد للحزب الجمهوري.


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