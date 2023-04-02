جمعهم رمضان.. أصدقاء منذ 63 عاما يستعيدون ذكرياتهم فى إفطار جماعى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنتظر الأسر بالمحافظات المصرية وكذلك زملاء الدراسة والأصدقاء شهر رمضان الكريم، لإعادة ذكريات الطفولة والدراسة والتي مرت عليها عشرات السنوات، وشهر رمضان يصل الأرحام التي انقطعت منذ عام أو أكثر، ومن بين هؤلاء زملاء من المرحلة الابتدائية عام 1960م، أي ما يقرب من 63 سنة، وزملاء مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بمدينة كفر الشيخ، الذين مر على تخرج دفعتم بالمدرسة 43 سنة، قدموا من كافة المحافظات المصرية، لتنظيم إفطار جماعي لهم، دفعة 1979، يجتمع أكثر من 70 من المستشارين، والأطباء والصيادلة، والمعلمين، والمهندسين، والتجار، ومدراء مصالح حكومية منهم من خرج على المعاش، قادمين من عدد من المحافظات المصرية، ليلتقوا فى أحد النوادى بمدينة كفر الشيخ لتناول طعام الإفطار معاً، ويستعيدوا ذكريات الماضى أيام الثانوية العامة، وما حدث بينهم من مواقف طريفة ومواقف رجولية ومقالب وغيرها، ويدعون الألقاب جانباً ويتذكر كل منهم أيام الشباب، ويقضون وقتاً ممتعاً، ويترحمون على من توفي منهم.

قال مصطفى فريد عبدالحميد، رجل أعمال، إنها عادة سنوية دفعة 1979 بمدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية، من أطباء وصيادلة ولواءات ومستشارين ومعلمين، ومهندسين ومدراء فى مختلف المصالح الحكومية ولكنهم عل المعاش الأن، ورجال أعمال، نلتقى فى شهر رمضان، نستعيد الذكريات الجميلة أيام كنا طلاب وما بعدها في الجامعة.

وأضاف عبدالحميد لـ"اليوم السابع" أن هذه الفكرة بدأت عام 1993 عندما قررنا تنظيم اللقاء يوماً فى شهر رمضان، ونعتبرها عادة مقدسة، ويترك فيها كل منا أعماله فى كافة المحافظات، لنلتقي بالأصدقاء وزملاء الدفعة، ونستعيد الذكريات فى ليلة رمضانية ابتداء من تناول طعام الإفطار وقضاء السهرة الرمضانية كاملة.

وأكد خالد مرسي، رجل أعمال، نحرص على الحضور في تلك المناسبة منذ أكثر من 27سنة، لم نتخلف عنها، نتذكر أيام الدراسة، ونترحم على من رحلوا، ولنتعرف على أخبار بعضنا البعض، ونترك ألقاب الوظائف التى تقلدها البعض سواء مهندسين أو مستشارين أو أطباء، ولا ننسى في ذلك اليوم الفقراء والمحتاجين.

وأضاف مرسي نتشاور فيما بيننا للقيام بأعمال تفيد أهالى المحافظة، ونتحاور فى العديد من الموضوعات، ونتذكر ما كنا عليه وما أنعم الله به علينا بعد أن أصبحنا آباء وأجداد، مشيراً إلى أن من نفقده من زملائنا كل عام، نحرص على حضور نجله بيننا، لنستعيد معه ذكريات والده رحمه الله، ولكى نغرس فيه حب الولاء والانتماء.

وقال اللواء سعيد عماره، عضو مجلس النواب، إنها عادة جميلة ننتظرها كل عام، يطرح كل منا رؤيته فيما نقوم به من أعمال، وما حققه كل منا خلال العام، ويتسابق كل منا لفعل الخير والمشاركة المجتمعية، وتتحول الساعات التى نقضيها معاً لحالة من المرح، مشيراً إلى أن اللقاء الذى بدأ منذ أكثر من 27 عاماً بدأ بـ 3 أصدقاء فقط، وفى العام الثانى تمت دعوة بقية الدفعة وكانت استجابة سريعة ليكتمل عددنا هذا العام لـ 75 شخصاً "، وفى كل عام تزيد الأعداد ونفاجأ بزملاء بالدفعة لم نراهم منذ 35 عاما بل يزيد.

قال نبيل عبدالعزيز، رجل أعمال، تعودنا منذ أكثر من 27 عاماً، إقامة الإفطار الجماعى لكل الدفعة، والجميع يحرص على الحضور سواء المقيم بالقاهرة أو الإسكندرية، أو من محافظات الصعيد، وفى أى محافظة من المحافظات المصرية، ومنهم من يحرص على الحضور وهو خارج مصر، لرؤية الزملاء، والجلوس معهم واستعادة الذكريات، مؤكداً أن تلك اللحظات تعيد لنا مواقف حياتية مررنا بها.

وأضاف المحاسب عبده داود، رجل أعمال، نتذكر من تلك الذكريات الجميلة التزامنا بالزى الرسمى للمدرسة،وكنا نعتز بها كثيرا، اضافة للذكريات اليومية، داخل وخارج المدرسة.

وأضاف على زين شنح، رجل أعمال، نستعد كل عام لقضاء سهرة رمضانية مع رفاق الصبا، وزملاء الدراسة وأساتذة لنا على قيد الحياة نستعيد خلالها فترة الشباب، لنجدد حياتنا بتلك الذكريات الجميلة التى مر عليها سنوات طوال.

وقال المستشار طارق عبدالعال، إن ما يميز جيلنا اعترافه بفضل أساتذته عليهم، منهم من على قيد الحياة أمد الله فى أعمارهم ومنهم من رحلوا رحمهم الله.

قال المهندس إبراهيم أبو الوفا عيطة، تعودنا منذ أكثر من 27 عاماً، إقامة الإفطار الجماعي لكل الدفعة، والجميع يحرص على الحضور سواء المقيم بالقاهرة أو الإسكندرية، أو في أي محافظة من المحافظات المصرية، ومنهم من يحرص على الحضور وهو خارج مصر، لرؤية الزملاء، والجلوس معهم واستعادة الذكريات، مؤكداً أن تلك اللحظات تعيد لنا مواقف حياتية مررنا بها.

وأكد محمود اللقاني، مدير إدارة العلاقات العامة بالتربية والتعليم سابقاً، سعداء باللمة والصحبة الجميلة في شهر رمضان، لنعيد الذكريات، أيام الطفولة، فمن منا بداية صداقتنا مرحلة الطفولة وامتدت حتى الآن.



افطار جماعي لاصدقاء وزملاء دراسة منذ 63 عاما



الاصدقاء وزملاء الدراسة



الحضور في الافطار الجماعي



بسمه وذكريات اعادها شهر رمضان



جانب من الافطار الجماعي لزملاء من 63 سنة



جانب من الافطار الجماعي



جانب من الحضور في الافطار الجماعي