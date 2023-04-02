جريمة التروسيكل بالقليوبية.. بائع يعترف: استدرجت سائقا وقتلته لسرقة المركبة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

بقلب قاسي ودم بارد، تخلص "بائع حضار" من سائق في القليوبية بهدف سرقته، حيث خطط ودبر لجريمته النكراء بأسلوب شيطاني، بعدما استغل عمل السائق في توصيل "الخضار" للمواطنين، وطلب منه "توصيلة"، كانت بمثابة الرحلة الأخيرة، وما أن توارى بعيدًا عن أعين الناس تخلص منه بسكين ل سرقة التروسيكل، اعتقادا منه بأنه أفلت بجريمته، لكن الشرطة كشفت جريمته وضبطته.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة تروسيكل - مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (بائع خضار- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر باستدراجه المجنى عليه بمركبة التروسيكل قيادته بزعم شراء بعض الخضروات، ولدى وصوله لمكان العثور قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على المركبة ولاذ بالفرار، كما تم بإرشاده ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها.