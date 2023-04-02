تفاصيل سقوط "ديلر الحشيش" فى قبضة الشرطة قبل ترويج بضاعته بالبساتين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة، تم القبض عليه في منطقة البساتين، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، أنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه في عدة مناطق بالبساتين، وأشار إلى أنه تحصل على الحشيش من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث.

وذكر المتهم أنه يخزن المخدر بمسكنه تمهيدا لترويجه بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، واستنادا لاعترافات المتهم وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معه، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفيد تورط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق بالبساتين، لترويجها بين المتعاطين من عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – مـبلغ مالى – هاتف محمول.

اعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، والمبلغ المالي من حصيلة ترويج المخدر، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.