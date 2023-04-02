تعليم الوادى الجديد: إفطار جماعي لقطاع تعليم باريس بحضور القيادات التنفيذية.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد ، عن تنظيم إفطار جماعى بإدارة باريس التعليمية، بحضور رئيس مركز باريس ومدير الإدارة التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية ومنسوبى الإدارة ومجموعة من الطلاب، وذلك دعماً لأواصر المحبة والود بين العاملين وتعزيز التواصل بين افراد المجتمع بجميع فئاته وأطيافه وتعزيز العلاقات الاجتماعية .

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، شارك الأربعاء الماضي، الطلاب والطالبات المغتربين بمقر بيوت الطلبة، الإفطار الرمضاني، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب أداء الصلاة، التقى المحافظ الطلاب واستمع لمطالبهم موجهًا بتشغيل خط تجريبي لسيارات الأجرة من الشعلة إلى السبط البحري، للتيسير على المواطنين.

كما شهد استعرض تدريب الأطفال علي رياضة التزلج "الباتيناج"، ووجه بتوفير أحذية ومعدات الرياضة للأطفال بمركز حسن حلمي وبيوت الطلبة وتوفير كافة وسائل الحماية للأطفال.