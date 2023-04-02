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تعزيز التعاون بين البلدين.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس نواب العراق.. إنفوجراف

الأحد، 02 أبريل 2023 03:13 م
تعزيز التعاون بين البلدين.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس نواب العراق.. إنفوجراف الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.
 
الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى
الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي، طالباً نقل تحياته إلى شقيقيه الرئيس عبد اللطيف رشيد ومحمد شياع السوداني رئيس الوزراء، ومؤكداً ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، خاصةً في ظل قوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة.
 
من جانبه؛ نقل محمد الحلبوسي إلى الرئيس تحيات شقيقيه رئيس العراق ورئيس الوزراء، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمناً دورها في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، والاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية وبناء مؤسسات الدولة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، لاسيما على المستوي البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.
 

الرئيس السيسى

محمد الحلبوسي

مصر والعراق

العراق

اليوم السابع بلس



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