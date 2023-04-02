بريطانيا: استهلاك الكحول من الأسباب الرئيسية للخسائر غير القتالية بقوات روسيا

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنه "من المحتمل أن تشمل الأسباب الرئيسية الأخرى للخسائر البشرية غير القتالية، تدريبات التعامل مع الأسلحة وحوادث المرور على الطرق والإصابات المناخية مثل انخفاض حرارة الجسم".

ورجحت الوزارة أنه "من المحتمل أيضا أن يحدد القادة الروس تعاطي الكحول المنتشر على أنه ضار بالفاعلية القتالية".

يشار إلى أنه في 27 مارس 2023، أفادت قناة إخبارية روسية - عبر تطبيق تليجرام - بوجود أعداد "عالية للغاية" من الحوادث والجرائم والوفيات المرتبطة باستهلاك الكحول بين القوات الروسية المنتشرة في أوكرانيا.