بابا الفاتيكان يترأس قداس أحد الشعانين فى ساحة القديس بطرس

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية لقطات حية للبابا وهو يترأس القداس بحضور حوالي 30 ألف شخص، وقد ظهر جالسا وهو يلقي كلمته أمام الحاضرين.

وكان البابا فرنسيس قد غادر المستشفى في روما يوم أمس (السبت) بعد تلقيه العلاج بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، وقد دخل البابا فرنسيس (86 عاما) مستشفى "جيميلي" يوم الأربعاء الماضي لتلقي العلاج من التهاب الشعب الهوائية.