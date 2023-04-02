اليوم السابع
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انفجار يضرب منطقة المزة فى العاصمة السورية

الأحد، 02 أبريل 2023 10:12 م
انفجار يضرب منطقة المزة فى العاصمة السورية دمشق
وكالات

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قال المرصد السورى إن إنفجارا ضرب منطقة المزة فى العاصمة السورية دمشق، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفى سياق آخر، أصيب خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف اليوم الأحد، بعض النقاط في حمص وريفها.

 
وقال مصدر عسكري سوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - "إن إسرائيل نفذت هجوما جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".
 
وأضاف المصدر "أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها؛ ما أسفر عن إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
 

سوريا

المرصد السورى

دمشق

منطقة المزة

انفجار فى دمشق



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