النمسا تنتهي من مشروع التشديد القانوني لعقوبات إساءة معاملة الأطفال

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أعلنت الحكومة النمساوية عن الانتهاء من مشروع التشديد القانوني لعقوبات إساءة معاملة الأطفال.

وقالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش - في تصريح السبت - إنه تم وضع حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة ضد إساءة معاملة الأطفال ويرسل مشروع تشديد العقوبات في القانون الجنائي الجنسي للتقييم في البرلمان والجهات المعنية .

وأضافت الوزيرة أنه في المستقبل سيكون من الممكن سجن ما يصل إلى خمس سنوات لإنتاج أو عرض صور او مقاطع فيديو تتضمن الإساءة موضحة انه سيكون هناك ختم موافقة لحماية الطفل وتقديم المزيد من النصائح.

وقالت الوزيرة انه لكل طفل الحق في أن يكبر خاليًا من العنف و لذلك قمنا بتجميع مجموعة من الإجراءات التي تغطي جميع الجوانب وتهدف إلى ضمان أكبر قدر ممكن من السلامة لأطفالنا.